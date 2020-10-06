Власти Забайкалья перечислили причины бедности населения

Власти Забайкальского края провели исследования и выяснили, что в регионе являются бедными две основные группы населения. Министр соцзащиты края Евгений Казаченко перечислил две основные причины, по которым люди становятся малоимущими.

Казаченко пояснил, что министерство провело исследование, благодаря которому выяснило причины бедности. Основная — это низкие доходы в основном у жителей сельской местности. Это 31% населения региона, цитирует «Чита.ру» Казаченко.

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Вторая причина — большая финансовая нагрузка на работающего члена семьи. К этой категории относятся семьи, где дети воспитываются одним родителем. По данным министерства, около 70% неполных семей являются бедными.

В 2019 году бедными было признано 21,5% населения Забайкалья — этот показатель в 1,7 раза больше общероссийского. Среди регионов Дальнего Востока край занимает 10 место по этому показателю, ниже находится только Еврейская автономная область.