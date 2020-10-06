НАВЕРХ

Сибирские ученые создали «мозги» для электромобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Сибирского федерального университета разработали интеллектуальный контроллер на основе нейронной сети, который может снизить энергозатраты электромобиля, сообщает пресс-служба вуза.

По словам ученых, такой контроллер может использоваться в электромобиле, чтобы снизить энергозатраты, улучшить характеристики и продлить срок службы его механических компонентов. Благодаря «умной» системе можно также увеличить время автономной работы любого беспроводного устройства.

«Если снабдить такой автомобиль умной системой управления, учитывающей малейшие нюансы дорожного покрытия, давление в шинах и прочие немаловажные и быстро изменяющиеся факторы, она выберет оптимальный режим заряда батареи и движения автомобиля. И чем больше таких нюансов нужно принять во внимание — тем сложнее будут автомобильные мозги», — рассказал завкафедрой вычислительной техники СФУ Олег Непомнящий.

На базе Политехнического института СФУ собирается электромобиль, на котором предстоит испытать все тонкости «интеллектуального» управления. Его сборкой занимаются студенты и аспиранты университета. 

В Институте космических и информационных технологий создается специальная установка, на которой исследователи планируют оттачивать различные модели интеллектуальных систем, предназначенных, в том числе, для космической отрасли.

«Уже собран силовой модуль и модуль интеллектуального управления перераспределением энергии от солнечных батарей. Мы добились КПД равного 96% в режиме разряда батарей. Это отличный результат, которым ученые СФУ могут по праву гордиться», — отметил Непомнящий.

Разработанная интеллектуальная система может применяться не только в автомобилях или аппаратах для освоения космоса. По мнению инженеров СФУ, она будет уместна вообще в любых беспроводных устройствах. Сотовый телефон — станет практически «бессмертным» и не будет больше пугать владельца мигающим изображением разряженной батареи, если «прокачать» его с помощью новой разработки. 

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