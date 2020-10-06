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Томские ученые создадут агент для убийства раковых клеток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Учёные Томского политехнического университета создали агент, который под воздействием света вызывает гибель раковых клеток.

Как сообщила пресс-служба вуза, идея учёных заключается в создании безопасной для клеток молекулы, которая бы распадалась под действием света определенной длины волны с образованием вердазильного и углеводородного радикалов. Они и должны приводить к гибели клеток в ограниченной области. Фокусируясь на определенной точке, учёные смогут локально убивать злокачественные клетки.

«Сейчас одним из самых распространенных методов лечения является химиотерапия, в результате которой гибнут в том числе здоровые клетки. Мы стремимся сократить область атаки с помощью строго локализованной области воздействия препарата, точнее – активных радикалов. Они быстро атакуют соседние клетки и при правильной дозировке и подходе не дают злокачественному образованию распространиться по организму», – рассказал ассистент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Петунин.

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Распад запускается при облучении маломощным светодиодом. Учёные стремятся, чтобы образование радикалов начиналось только после небольшого значения мощности облучения.

«Так, с одной стороны, нам не потребуются мощные источники излучения, с другой — снизится вероятность ложного срабатывания от комнатного света. Решение этой задачи — цель следующего этапа исследования. Но уже сейчас оно представляет большой интерес, поскольку нетоксичное для клеток вещество мы превращаем в активное и токсичное, при этом не применяя большой энергии», – объяснил Петунин.

На следующем этапе исследования томские учёные будут проводить эксперименты со здоровыми и раковыми клетками, бактериями, а также разрабатывать методы доставки исследуемых соединений в организм: например, с использованием микрокапсул.

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