Премьеру «Дюны» Вильнева перенесли почти на год

Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнёва выйдет в прокат в октябре 2021 года, а не в декабре 2020, как ране планировалось.

Причиной переноса послужила пандемия из-за коронавируса, сообщает портал Deadline со ссылкой на источники, близкие к авторам картины. Они считают, что нестабильная ситуация в мире из-за пандемии повлияет на уровень потока зрителей.

«Дюна» — экранизация одноименного романа писателя фантаста Фрэнка Герберта. Вильнёв станет пятым, кто попытается перенести историю на экраны. Все предыдущие экранизации, в числе которых одноименный фильм Дэвида Линча, оказались малоуспешны.

По сюжету, одаренный молодой человек Пол Атрейдес должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее человечества.

В новом фильме снялись Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон, а также Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард.

Ранее стало известно об очередном переносе фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде. Релиз вместо ноября состоится в апреле 2021 года.