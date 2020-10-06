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Более 100 классов в новосибирских школах закрыли на карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уже 119 классов в школах Новосибирской области переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил на брифинге во вторник министр образования региона Сергей Федорчук.

На контроле в связи с коронавирусом в школах 174 человека, из них 118 детей. 119 классов переведены на дистанционное обучение, передаёт слова Федорчука пресс-служба губернатора и правительства региона.

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«В детских садах 23 заболевших, из них 15 детей, закрыты на карантин шесть групп», – добавил министр образования.

На карантин по ОРВИ в Новосибирской области частично закрыты 12 школ и 21 детский сад. Полностью закрыли один детсад – в Баганском районе.

«Каникулы в образовательных организациях планируются, как и ранее, с конца октября. При этом рассматривается возможность продления каникул – этот вопрос пока только обсуждается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации», – сказано в сообщении.

Тема: Распространение коронавируса
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