Беспилотник с телефонами поймали рядом с кузбасской колонией

Сотрудники ФСИН перехватили летевший в сторону колонии строгого режима №44 города Белова квадрокоптер с шестью мобильными телефонами, сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Младший инспектор отдела охраны ИК-44 заметил беспилотник, направляющийся в сторону запретной зоны учреждения. Резервная группа отдела охраны и сотрудники оперативного отдела выдвинулись к предполагаемому месту запуска и обнаружили мужчину.

У 31-летнего мужчины был найден пульт от дрона, а к самому беспилотному устройству был привязан пакет с шестью телефонами и одной зарядкой.

Задержанный пояснил, что за попытку переброски телефонов на территорию колонии он получил 5 тысяч рублей. Мужчина привлечен к ответственности по статье 19.12 КоАП РФ (Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы). Ему назначат штраф от 3 до 5 тысяч рублей.