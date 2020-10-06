НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Концерт Metallica с симфоническим оркестром покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: Kreepin Deth / CC BY-SA 4.0

Фильм-концерт группы Metallica с симфонический оркестром Сан-Франциско покажут на Первом канале 16 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

Концертный фильм состоит из 20 треков в классической обработке, включая многие полюбившиеся фанатам хиты от Metallica, плюс две уникальные классические композиции, отобранные Майклом Тилсон Томасом.

Фильм был переиздан группой и представляет собой обновленную звуковую версию первоначального концерта, прошедшего в октябре 2019 года.

Фильм-концерт Metallica покажут 16 октября в 00.25 на Первом канале.

Еще по теме
Мигель и Полина Гагарина насмешили зрителей интимным казусом
Проблемы экологии подняли в новой серии «Простоквашино»
ТНТ намекнул на имя нового холостяка
Сериал «Эпидемия» выйдет на ТВ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Трампа выписали из медцентра после лечения от COVID-19
•
Протестующие в Киргизии захватили здание парламента
•
Россия попала в первую пятерку стран мира по отказу от наличных
•
Стоимость ОСАГО выросла, несмотря на обещания обратного
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мать в Бурятии воспитывала дочь в голоде и без документов
Сибирь 06.10.2020 13:22
Омич убил подругу на отдыхе в Крыму и сбросил в Долину Привидений
Сибирь 06.10.2020 13:18
Власти Забайкалья перечислили причины бедности населения
Сибирь 06.10.2020 12:37
Волейболист призвал принять и простить коронавирус
Сибирь 06.10.2020 12:36
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
27940
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6526
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
4796
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3841
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трампа выписали из медцентра после лечения от COVID-19
•
Протестующие в Киргизии захватили здание парламента
•
Россия попала в первую пятерку стран мира по отказу от наличных
•
Стоимость ОСАГО выросла, несмотря на обещания обратного
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

mosquito__2010

Поздно пить баржоми. Развал Украины в самой активной её фазе. Примерно в течении этих 15 лет от этой...