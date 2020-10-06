Концерт Metallica с симфоническим оркестром покажут на Первом

Фильм-концерт группы Metallica с симфонический оркестром Сан-Франциско покажут на Первом канале 16 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

Концертный фильм состоит из 20 треков в классической обработке, включая многие полюбившиеся фанатам хиты от Metallica, плюс две уникальные классические композиции, отобранные Майклом Тилсон Томасом.

Фильм был переиздан группой и представляет собой обновленную звуковую версию первоначального концерта, прошедшего в октябре 2019 года.

Фильм-концерт Metallica покажут 16 октября в 00.25 на Первом канале.