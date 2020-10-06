Spotify обзавелся новой функцией поиска

Новый способ поиска песен появился в музыкальном сервисе Spotify. Теперь нужную композицию можно отыскать по строчкам из нее.

«Моя команда только что выпустила что-то на iOS и Android — теперь вы можете находить песни по текстам на Spotify», — сообщила в Twitter продакт-дизайнер компании Лина Ванг.

Функция работает довольно просто. Нужно вбить в поисковую строку слова или цитату из нужной песни. Поиск выдает несколько композиций с позициями «Совпадение по тексту» или «Lyrics match».

Чем точнее поисковый запрос, тем меньше совпадений выдает музыкальный сервис.

Spotify — считается одним из крупнейших музыкальных сервисов в мире. В России Spotify запустили с 15 июля 2020 года.