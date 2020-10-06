Депутат Госдумы возмутился сокращением медиков Забайкалья

Депутат Госдумы Юрий Волков возмутился сокращением медицинского персонала в период коронавируса и при остром дефиците специалисте в сфере здравоохранения Забайкалья. Об отдельных случаях он написал на своей странице в Facebook.

«Почему же в условиях острой нехватки кадров в районах Забайкальского края не прекращается повальная оптимизация и сокращение персонала? В моем производстве находятся дела о сокращении вспомогательного персонала и медработников в Балейской ЦРБ и Борзинской ЦРБ», — сообщил парламентарий.

По его словам, в Забайкалье не хватает почти 1 тысячи специалистов в медицине. По данным краевого Минздрава, в регионе требуется 379 врачей и почти 500 медсестер. Персонала не хватает даже в краевых и городских больницах, добавил Волков.

О дефиците медицинских кадров в крае, а также о недовольстве качеством обслуживания в медучреждениях говорил в сентябре губернатор региона Александр Осипов. По его словам, на отток кадров из региона влияет уровень зарплат, вопросы условий труда врачей, качества рабочих мест в медорганизациях.

«Проблему нужно не только признавать и констатировать, но и как-то начинать решать. И конечно срочно необходимо прекращать все сокращения бюджетников», — резюмировал Волков.