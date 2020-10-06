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Экс-главу правительства Хакасии осудили за многомиллионные махинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Городской суд Абакана вынес приговор бывшему руководителю администрации главы Хакасии Владимиру Бызову и его подельникам по махинациям с госзакупками медтехники и лекарств на сумму около 90 миллионов рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

С февраля по ноябрь 2015 года, Бызов, по данным СК, руководил организацией, состоящей из обособленных подразделений. Одно из них занималось махинациями с ценами на медоборудование и лекарственные препараты. А другое получало от компаний-поставщиков откаты до 20% суммы контракта.

Суд установил, что подсудимые похитили более 47 миллионов рублей бюджетных и внебюджетных денег, а также получили взятки в размере 58,9 миллиона рублей.

Суд назначил бывшему руководителю администрации главы региона наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 85 миллионов рублей.

Остальным шести участникам группы назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 4,5 лет до 14 лет с отбыванием наказания в колониях от 100 тысяч рублей до 80 миллионов рублей. 

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