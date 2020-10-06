Серия «Южного парка» побила рекорд по просмотрам

Специальный выпуск «Южного парка», посвященный пандемии коронавируса, установил лучшие показатели сериала за последние семь лет.

Серию про пандемию в прямом эфире и в день выпуска посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Также эпизод получил рейтинг 2,1 среди аудитории в возрасте от 18 до 49 лет, сообщает Deedline. Это самый высокий показатель для сериала за семь лет. Он на 168% больше, чем в среднем по сериалу за 23 сезона.

По сюжету эпизода, герои продолжают жить в условиях пандемии. Дети возвращаются в школу, где все сильно изменилось: им приходится сидеть за перегородками и в масках, а на уроках присутствует полиция.