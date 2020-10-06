Новосибирские власти отказались от ввода «коронавирусных» ограничений

Вводить жесткие ограничения на работу предприятий и организаций в Новосибирской области не планируется. Но масочный режим, социальная дистанция и противоэпидемические требования по-прежнему остаются в силе для всех, сообщил губернатор Андрей Травников.

«В течение весны-лета 2020 года мы, благодаря строгой дисциплине и четкой организации работы наших предприятий и организаций, не допустили ни одного очагового всплеска заболевания. Важно, чтобы и сейчас, в осенне-зимний период, мы отработали также четко», — отметил глава региона.

Необходимо усилить работу по информированию населения о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и дезинфекцию рук и строго контролировать исполнение этих требований.

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«С учетом строгого исполнения этих мероприятий и с ужесточением мер контроля в ближайшее время не предполагается принятие решений по возобновлению ограничений в отношении отдельных организаций, секторов экономики и социальной сферы», — отметил он.

Изменять график работы школ не планируется, так же как и вводить досрочные каникулы. Главное, по словам Травникова,– своевременно выявлять заболевание, проводить эпидрасследование и применять точечные карантинные меры в отношении отдельных классов или групп в детсадах.