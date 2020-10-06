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Протестующие в Киргизии захватили здание парламента

Источник:
ТАСС
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Фото: Brokev03 / CC BY-SA 3.0

Протестующие против результатов парламентских выборов в Киргизии захватили здание парламента и освободили из СИЗО экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

После двухчасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов группы митингующих сумели прорваться на огороженную территорию возле здания, в котором располагается парламент и администрация главы киргизского государства. Милиционеры из числа охраны оттуда ушли, сообщает ТАСС с места событий.

Демонстранты также освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ.

Митинг несогласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека в понедельник. Участие в нем принимали представители более чем 10 политических партий, которые не прошли в состав законодательного органа. Они требовали проведения повторного голосования.

В результате произошедших в понедельник в Бишкеке беспорядков, по предварительным данным, пострадали и были госпитализированы более 130 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и медработники. Митинги несогласных с итогами выборов состоялись также в областных центрах Талас, Нарын и Каракол.

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