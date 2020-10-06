Самбурская высмеяла «приличных» девушек

Актриса Настасья Самбурская опубликовала очередную пародию на видеоблогеров. На этот раз она высмеяла уроки этикета. Видео опубликовано в Instagram знаменитости.

В ролике Самбурская рассказывает, как должна вести себя приличная девушка во время первого свидания. На камеру она с улыбкой рассказывает правила хорошего тона. Как только съемка останавливается, Самбурская ругается матом, чешет ягодицу и пьет чай с коньяком.

У Самбурской в Instagram уже серия подобных роликов. По словам актрисы, так она раскрывает изнанку «счастливых» блогеров.

Подписчики знаменитости одобрили новый формат постов. Некоторые признались, что смеялись от душит и пересматривали видео несколько раз.