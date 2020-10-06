Инспектор охотнадзора в Красноярске спас залетевшего в подъезд сокола

Сокол во время охоты на голубя залетел в подъезд жилого дома в Красноярске, его спас инспектор охотнадзора, сообщает правительство региона.

Сокол охотился на голубя и во время погони залетел в подъезд жилого дома на улице 52-й квартал, 10. Птица металась по лестничным площадкам, билась о стекла и не могла вылететь наружу.

Приехал инспектор Минэкологии края Александр Давыдов. К этому времени птица уже выбилась из сил. В тот момент, когда сокол сел на перила, его поймали, предварительно накинул на него простынь. После этого хищника вынесли на улицу. Сокол набрался сил и улетел. Жители поблагодарили Давыдова за операцию по спасению птицы.