Школьники массово потеряли сознание во время линейки

Сразу 13 школьников потеряли сознание в школе № 7 в городе Великие Луки в Псковской области, им стало плохо во время торжественной линейки, говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

Торжественная линейка проводилась по случаю присвоения школе имени пограничника Антона Злобина. Он погиб во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году.

Плохо стало детям из разных классов и разного возраста, их госпитализировали. По данным властей, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Все школьники находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. По одной из версий, инцидент произошел из-за теплового удара — было очень жарко, а детей тепло одели для уличной церемонии.