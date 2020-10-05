«Ведьмак» получит третий сезон и новый спин-офф

Популярный сериал «Ведьмак», съемки второго сезона которого недавно возобновились, продлен на третий сезон, а также получит еще один спин-офф, посвященный ведьмам и колдунам этой вселенной.

#Кинематограф Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком

О продлении сериала до завершении работы над вторым сезоном сообщил портал Redanian Intelligence. Уточняется, что третий сезон «Ведьмака» был добавлен в базу данных Гильдии писателей Америки. Это практически официальное подтверждение, осталось только дождаться объявления от Netflix.

Второй сезон запланирован на вторую половину 2021 года, следовательно третий выйдет не ранее 2022 года. Создатели намерены существенно расширить мир «Ведьмака», а потому займутся созданием сразу нескольких спин-оффов.

Ранее уже были подтверждены два спин-оффа проекта. Это анимационный фильм «Кошмар волка» о приключениях наставника Геральта Весемира и приквел «Кровавое происхождение», который расскажет о таинственном Сопряжении Сфер и появлении в этой вселенной мутантов и ведьмаков.

Портал со ссылкой на инсайдера Дэниела Ритчмана уточняет, что еще один один из таких проектов может быть посвящен магам мира Ведьмака – ведьмам и колдунам. Он уточняет, что вопрос находятся на стадии рассмотрения, однако предыдущие его инсайды впоследствии получали подтверждение.