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Россия запустит систему дистанционного обучения

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Система дистанционного обучения создается в России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.

Одна из участниц встречи спросила главу государства, будет ли в России создана централизованная система дистанционного обучения, которую можно было бы использовать, если ученик или учитель заболел, или класс отправился на карантин.

«У нас такая система создается по необходимости, просто жизнь заставляет нас такую систему создавать», — сказал Путин, подчеркнул при этом, что в России качество образования не упало, даже когда педагогам пришлось отказаться от очных контактов с учениками.

По словам Путина, нужна систематизация большого количества платформ для дистанционного обучения. При этом сейчас на первый план выходят другие проблемы, связанные с обеспечением широкополосного интернета.

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