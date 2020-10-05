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Королева впервые прокомментировала измену Тарзана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © koroleva__star, instagram.com/koroleva__star

Певица Наталья Королева дала первое интервью о скандале в своей семье. Ее супруг Тарзан (Сергей Глушко) публично признался в измене с актрисой Анастасией Шульженко.

«Я не считаю, что это измена. Я считаю, что это подстава. Это разные вещи», — сказала Королева в программе «Осторожно, Собчак!»

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В беседе с Собчак Королева пыталась оправдать действия Тарзана. Она уверена, что измена была разовой и никаких отношений с Шульженко ее муж не строил.

Ранее Анастасия Шульженко выступила не нескольких телепередачах на федеральных каналах. Девушка рассказала, что долгое время состояла в любовной связи с Тарзаном, предъявила видео их секса и заявила, что беременна от стриптизера. Тарзан все слова Шульженко, кроме факта измены, опроверг.

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