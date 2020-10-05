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Собчак утерла нос Малахову и Борисову эксклюзивным интервью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © koroleva__star, instagram.com/koroleva__star

Ведущая Ксения Собчак первая взяла интервью у Наташи Королевой после скандала в семье, когда ее муж Тарзан публично признался в измене. Измену обсудили в программах федеральных каналах, но певица согласилась дать комментарии только Собчак.

Скандал в семье Королевой разгорелся из-за измены Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко. Стриптизер признал факт любовной связи с девушкой, но обвинил свою любовницу и подругу в воровстве драгоценностей Королевой. Певица до этого времени не комментировала ситуацию и не расторгла отношения с Тарзаном, чем вызвала осуждение со стороны поклонников.

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По словам Королевой и Тарзана, Шульженко заранее спланировала соблазнить стриптизера, чтобы потом шантажировать. Больше всего семейную пару возмутила не семейная драма, а вмешательство масс-медиа в их жизнь.

«Я вообще никуда не хотела идти и никому ничего рассказывать. Потому что эта ситуация не такая, как все ее представляют. Она гораздо глубже. <…> Я никогда не пойду с такими историями ни на какие каналы», — сказала Наташа Королева.

В программе «Осторожно, Собчак!»  говорится, что интервью с Королевой и Тарзаном посвящены ведущим Андрею Малахову и Дмитрию Борисову. Собчак попросила коллег завидовать молча.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...