НАТО призвал начать переговоры по Карабаху

Азербайджан и Армения должны начать мирные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщается на сайте альянса.

Заявление прозвучало на встрече Столтенберга с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Генсек НАТО выразил обеспокоенность в связи с гибелью мирных жителей в зоне конфликта и призвал немедленно прекратить огонь.

«Конфликт в Нагорном Карабахе несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе», — подчеркнул Столтенберг.

Минобороны Азербайджана ранее заявило о проведении наступательной операции в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В результате боевых действий есть погибшие среди гражданских и военных.