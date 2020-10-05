НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Нобелевскую премию присудили за открытие «ласкового убийцы»

Источник:
Sibnet.ru
537 0
Фото: ASCOM Prefeitura de Votuporanga / CC BY 2.0

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2020 год удостоились Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С, сообщается на сайте премии.

Возбудители гепатитов А и В были выделены в 1970-х годах, однако было ясно, что существует еще несколько вирусных гепатитов, связанных с переливанием крови. Решающий шаг в обнаружении инфекционного агента таких гепатитов был сделан в 1989 году.

Харви Альтер показал, что патоген мог передаваться шимпанзе и также имел свойства вируса. Майкл Хоутон впервые выделили генетическую последовательность вируса, а Чарльз Райс создал вирусную РНК, доказав ее разрушительное воздействие на печень.

Официальная церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря 2020 года Церемонию проведут в онлайн-формате из-за пандемии, сумма денежного вознаграждения в этом году составляет около 1,1 миллиона долларов.

Гепатит C называют «ласковый убийца» из-за способности маскировать истинную причину негативных изменений под видом множества других заболеваний. Ежегодно более 350 тысяч человек умирают от болезней печени, связанных с гепатитом C.

Еще по теме
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Найдены планеты с райскими условиями для жизни
Задержанный за госизмену томский физик попал в московский СИЗО
Полмиллиона акул принесут в жертву ради вакцины от COVID-19
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Новоалтайска выступил против перепрофилирования больницы
Сибирь 05.10.2020 18:32
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Сибирь 05.10.2020 17:48
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Сибирь 05.10.2020 17:12
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Сибирь 05.10.2020 16:30
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
23885
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6395
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
3741
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3670
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...