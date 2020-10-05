Нобелевскую премию присудили за открытие «ласкового убийцы»

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2020 год удостоились Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С, сообщается на сайте премии.

Возбудители гепатитов А и В были выделены в 1970-х годах, однако было ясно, что существует еще несколько вирусных гепатитов, связанных с переливанием крови. Решающий шаг в обнаружении инфекционного агента таких гепатитов был сделан в 1989 году.

Харви Альтер показал, что патоген мог передаваться шимпанзе и также имел свойства вируса. Майкл Хоутон впервые выделили генетическую последовательность вируса, а Чарльз Райс создал вирусную РНК, доказав ее разрушительное воздействие на печень.

Официальная церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря 2020 года Церемонию проведут в онлайн-формате из-за пандемии, сумма денежного вознаграждения в этом году составляет около 1,1 миллиона долларов.

Гепатит C называют «ласковый убийца» из-за способности маскировать истинную причину негативных изменений под видом множества других заболеваний. Ежегодно более 350 тысяч человек умирают от болезней печени, связанных с гепатитом C.