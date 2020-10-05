НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Депутат Новоалтайска выступил против перепрофилирования больницы

Источник:
Sibnet.ru
415 0
Фото: © Минздрав Алтайского края

Депутат горсовета Новоалтайска от КПРФ Дмитрий Гришин выступил против переоборудования единственной больницы города под ковидный госпиталь.

«Минздрав Алтайского края под благородным предлогом перепрофилировал нашу единственную городскую больницу в ковидный госпиталь, при этом по сути выбросив больных с другими хроническими заболеваниями на улицу», —написал  он на своей странице «ВКонтакте».

#Здоровье
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса

Депутат отметил, что больница обслуживает не только 80-тысячное население Новоалтайска, но и жителей близ лежащих районов, Троицкого, Первомайского, Тальменского, Косихинского, ЗАТО Сибирский – это уже 250 тысяч человек. Он сказал, что госпиталь, безусловно нужен, но предложил другую альтернативу – новую краевую туберкулезную больницу, также находящуюся в Новоалтайске.

Он призвал всех жителей города, а также народных избранников, независимо от партийной принадлежности, выйти на митинг в защиту Здравоохранения города, который наметил на 11 октября.

«Волна оптимизации здравоохранения коснулась не только Новоалтайска, но и всего Алтайского края. Закрылись роддома и больницы в Бийске, Барнауле, Заринске, Рубцовске, в Камне-на-Оби, не говоря уже о районах края», – добавил он.

Ранее краевой Минздрав сообщал, что в больничном городке горбольницы имени Л.Я. Литвиненко один корпус уже занят госпиталем для больных коронавирусной инфекцией вместимостью 180 коек. Еще в одном здании организовано общежитие для медицинского персонала, занятого в лечении больных с коронавирусом.

«Госпиталь заполнен полностью. Но пациенты прибывают, прямо при мне приехали три ковидных скорых. Ввиду роста заболеваемости этой инфекцией было принято решение другой корпус Новоалтайской городской больницы, семиэтажное здание, перепрофилировать под ковид», – сообщал заместитель председателя комитета Заксобрания по здравоохранению и науке Николай Якушев.

Он также назвал нонсенсом разговоры о том, что больницу хотят закрыть насовсем путем перевода под ковидный госпиталь.

«Провести кислород, установить ИВЛ – это колоссальные средства. Если бы больницу хотели закрыть, деньги в оборудование здания, в приобретение дорогостоящей техники не вкладывались бы. Более того, лично у меня сложилось впечатление, что в будущем эту больницу хотят сделать одним из флагманов оказания экстренной помощи. Это чувствуется, когда заходишь в здание», – говорил он.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Роспотребнадзор Забайкалья попросил о закрытии ночных клубов
Омский губернатор заразился коронавирусом
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Новоалтайска выступил против перепрофилирования больницы
Сибирь 05.10.2020 18:32
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Сибирь 05.10.2020 17:48
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Сибирь 05.10.2020 17:12
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Сибирь 05.10.2020 16:30
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
23885
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6395
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
3741
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3670
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
58
Путин взялся спасать лес
42
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
42
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25