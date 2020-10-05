Депутат Новоалтайска выступил против перепрофилирования больницы

Депутат горсовета Новоалтайска от КПРФ Дмитрий Гришин выступил против переоборудования единственной больницы города под ковидный госпиталь.

«Минздрав Алтайского края под благородным предлогом перепрофилировал нашу единственную городскую больницу в ковидный госпиталь, при этом по сути выбросив больных с другими хроническими заболеваниями на улицу», —написал он на своей странице «ВКонтакте».

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Депутат отметил, что больница обслуживает не только 80-тысячное население Новоалтайска, но и жителей близ лежащих районов, Троицкого, Первомайского, Тальменского, Косихинского, ЗАТО Сибирский – это уже 250 тысяч человек. Он сказал, что госпиталь, безусловно нужен, но предложил другую альтернативу – новую краевую туберкулезную больницу, также находящуюся в Новоалтайске.

Он призвал всех жителей города, а также народных избранников, независимо от партийной принадлежности, выйти на митинг в защиту Здравоохранения города, который наметил на 11 октября.

«Волна оптимизации здравоохранения коснулась не только Новоалтайска, но и всего Алтайского края. Закрылись роддома и больницы в Бийске, Барнауле, Заринске, Рубцовске, в Камне-на-Оби, не говоря уже о районах края», – добавил он.

Ранее краевой Минздрав сообщал, что в больничном городке горбольницы имени Л.Я. Литвиненко один корпус уже занят госпиталем для больных коронавирусной инфекцией вместимостью 180 коек. Еще в одном здании организовано общежитие для медицинского персонала, занятого в лечении больных с коронавирусом.

«Госпиталь заполнен полностью. Но пациенты прибывают, прямо при мне приехали три ковидных скорых. Ввиду роста заболеваемости этой инфекцией было принято решение другой корпус Новоалтайской городской больницы, семиэтажное здание, перепрофилировать под ковид», – сообщал заместитель председателя комитета Заксобрания по здравоохранению и науке Николай Якушев.

Он также назвал нонсенсом разговоры о том, что больницу хотят закрыть насовсем путем перевода под ковидный госпиталь.

«Провести кислород, установить ИВЛ – это колоссальные средства. Если бы больницу хотели закрыть, деньги в оборудование здания, в приобретение дорогостоящей техники не вкладывались бы. Более того, лично у меня сложилось впечатление, что в будущем эту больницу хотят сделать одним из флагманов оказания экстренной помощи. Это чувствуется, когда заходишь в здание», – говорил он.