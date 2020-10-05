Повышение налогов рассорило Кудрина и Силуанова

Запланированные правительством РФ налоговые инициативы на 2021 год несвоевременны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Глава Минфина Антон Силуанов в ответ сообщил, что повышение налогов скомпенсируют множеством льгот.

Дискуссия Кудрина и Силуанова состоялась на «правительственном часе» в Совете Федерации, передает РИА Новости. Кудрин напомнил, что правительство рассчитывает на получение 590 миллиардов рублей в следующем году за счет дополнительных налоговых инициатив.

«Это больше, чем на 0,5% ВВП, увеличение налоговой нагрузки на экономику в период кризиса, когда еще все эти процессы не восстановились. На мой взгляд, здесь нужно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения», — сказал Кудрин.

Власти заложили в проект бюджета дополнительные доходы от нефтяников за счет корректировки налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также за счет отмены льготы по экспортной пошлине для вязкой нефти.

Также с 2021 года вырастет НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Планируется повысить НДФЛ для граждан с высокими доходами и ввести ряд инициатив, нацеленных на возврат капитала из офшоров. Кроме этого, вырастут акцизы на табак.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в ответ, что налоговые изменения с учетом всех льгот в следующем году будут в целом нейтральны для бюджетной системы. Так, налоговые льготы в будущем году составят 520 миллиардов рублей.

При этом дополнительная налоговая нагрузка оценивается 547 миллиардов рублей. «В целом эти изменения носят нейтральный характер для бюджета, но являются дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики», — подчеркнул министр.