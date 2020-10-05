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Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © FeeLoona / Pixabay License

Правительство Хакасии получило 96 миллионов рублей из федерального бюджета, на выкуп помещений под детские сады. Сейчас три садика «условно готовы», но не везде качество зданий позволяет принимать дошколят, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

По данным Тенишева, правительство Хакасии получило 96 миллионов рублей на выкуп готовых объектов, которые необходимо выкупить под детские сады. Но на тот момент был готов только один объект для выкупа.

«Вместо того, чтобы покупать готовые здания и помещения, начали их строить. Без проектно-сметной документации, без Госэкспертизы. По крайне мере, мы не смогли ее найти, несмотря на все наши запросы. В результате что получилось? Три детских сада условно готовы», — объяснил представитель ФАС.

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Стоимость одного квадратного метра недвижимости варьируется от 67 до 76 тысяч. При средней стоимости жилья в этих районах Хакасии от 24 тысячи рублей за квадратный метр. В это же время Красноярский край строил детские сады по конкурсу, добавил Тенишев. Стоимость одного квадратного метра от 27 до 39 тысяч рублей, в Новосибирской области — от 23 до 32 тысяч рублей.

«Возьмем детский сад в селе Табат Бейского района. Он построен, но метража на тех детей, которые должны ходить в детский сад по санитарным норам не хватает. Пищеблок находится в старом корпусе в ста метрах от вновь построенного сооружения. Территория оборудована дощатыми настилами. Твердого покрытия нет, и предполагается, наверное, что дети будут играть в грязи», — дополнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС.

Он сообщил, что антимонопольная служба и правоохранительные органы дадут принципиальную оценку действиям причастных к строительству детских садов лиц.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.