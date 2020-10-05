Найдены планеты с райскими условиями для жизни

Астробиологи обнаружили планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. В список небесных объектов с «райскими» условиями попали 24 планеты.

Исследователи собрали данные об известных экзопланетах, в результате им удалось выделить среди них космические тела, где жизнь имела больше возможностей развиться до высших форм, чем на Земле, пишет журнал Astrobiology.

Такие планеты немного старше, больше, теплее, а также более влажные, чем Земля. Они вращаются вокруг медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем наше Солнце, что делает условия на них идеальными для потенциальных обитателей.

К сожалению, все 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от Земли. Ученые рассчитывают изучить их в будущем с помощью новейших телескопов NASA и Европейского космического агентства.

Отмечается, что ученых в поисках интересовали системы, где расположены звезды G-типа — того же спектрального класса, что и Солнце, а также более долгоживущие карликовые звезды К-класса. В части таких систем в обитаемой зоне жидкой воды нашлись планеты земного типа.

Специалисты указывают, что на возникновение жизни влияет множество факторов. Считается, что для этого идеально подходят планеты, которые на 10-50% больше Земли. Они дольше будут сохранять внутренний нагрев и дольше удерживать атмосферу за счет более сильной гравитации.

Жизни также легче развиться в условиях повышенной влажности и температуры, которая примерно на пять градусов Цельсия превышает средние показатели на Земле. Кроме этого, идеальными «спутниками» жизни считаются карликовые звезды К-класса.

Дело в том, что у G-звезд относительно короткий срок жизни — менее десяти миллиардов лет. К-звезды несколько холоднее, менее массивные и менее яркие, чем наше Солнце, но живут дольше — от 20 до 70 миллиардов лет.

Таким образом, жизнь на вращающихся вокруг К-звезд планетах имеет больше времени для развития. В среднем процесс появления сложной жизни может потребовать от пяти до восьми миллиардов лет.