НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Найдены планеты с райскими условиями для жизни

Источник:
Sibnet.ru
560 0
Фото: © NASA

Астробиологи обнаружили планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. В список небесных объектов с «райскими» условиями попали 24 планеты.

Исследователи собрали данные об известных экзопланетах, в результате им удалось выделить среди них космические тела, где жизнь имела больше возможностей развиться до высших форм, чем на Земле, пишет журнал Astrobiology.

Такие планеты немного старше, больше, теплее, а также более влажные, чем Земля. Они вращаются вокруг медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем наше Солнце, что делает условия на них идеальными для потенциальных обитателей.

К сожалению, все 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от Земли. Ученые рассчитывают изучить их в будущем с помощью новейших телескопов NASA и Европейского космического агентства.

Отмечается, что ученых в поисках интересовали системы, где расположены звезды G-типа — того же спектрального класса, что и Солнце, а также более долгоживущие карликовые звезды К-класса. В части таких систем в обитаемой зоне жидкой воды нашлись планеты земного типа.

Специалисты указывают, что на возникновение жизни влияет множество факторов. Считается, что для этого идеально подходят планеты, которые на 10-50% больше Земли. Они дольше будут сохранять внутренний нагрев и дольше удерживать атмосферу за счет более сильной гравитации.

Жизни также легче развиться в условиях повышенной влажности и температуры, которая примерно на пять градусов Цельсия превышает средние показатели на Земле. Кроме этого, идеальными «спутниками» жизни считаются карликовые звезды К-класса.

Дело в том, что у G-звезд относительно короткий срок жизни — менее десяти миллиардов лет. К-звезды несколько холоднее, менее массивные и менее яркие, чем наше Солнце, но живут дольше — от 20 до 70 миллиардов лет.

Таким образом, жизнь на вращающихся вокруг К-звезд планетах имеет больше времени для развития. В среднем процесс появления сложной жизни может потребовать от пяти до восьми миллиардов лет.

Еще по теме
Дыру на МКС найдут необычным способом
Зафиксирован невероятный взрыв сверхновой
Что можно увидеть в небе в октябре
Давление на МКС упало ниже нормы из-за загадочной дыры
смотреть все
Технологии #Космос #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Новоалтайска выступил против перепрофилирования больницы
Сибирь 05.10.2020 18:32
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Сибирь 05.10.2020 17:48
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Сибирь 05.10.2020 17:12
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Сибирь 05.10.2020 16:30
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
23885
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6395
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
3741
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3670
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия запустит систему дистанционного обучения
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
58
Путин взялся спасать лес
42
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
42
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25