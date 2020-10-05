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Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты признали самой безопасной российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную в новосибирском центре «Вектор».

«Делать пептидные вакцины пытаются давно. Когда-то хотели создать такие препараты против вируса Денге, малярии, но они не дали нужного иммунитета, хотя по своей конструкции это были бы, возможно, самые безопасные препараты», – прокомментировал «Известиям» завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

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Вакцина «Вектора» содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены, которые вызывают реакцию против COVID-19 и способствуют развитию иммунитета против него.

Кроме этого, вакцину «ЭпиВакКорона» назвали наиболее засекреченной, так как неизвестны подробности её производства.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.