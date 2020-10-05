Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной

Эксперты признали самой безопасной российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную в новосибирском центре «Вектор».

«Делать пептидные вакцины пытаются давно. Когда-то хотели создать такие препараты против вируса Денге, малярии, но они не дали нужного иммунитета, хотя по своей конструкции это были бы, возможно, самые безопасные препараты», – прокомментировал «Известиям» завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

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Вакцина «Вектора» содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены, которые вызывают реакцию против COVID-19 и способствуют развитию иммунитета против него.

Кроме этого, вакцину «ЭпиВакКорона» назвали наиболее засекреченной, так как неизвестны подробности её производства.