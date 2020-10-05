ТНТ намекнул на имя нового холостяка

Телеканал ТНТ опубликовал в Instagram фото возможных претендентов на главного героя шоу «Холостяк», среди кандидатов — рэпер, певец и два актера.

«2020 год очень богат на холостяков», — говорится в сообщении Instagram-аккаунта ТНТ под фото с четырьмя претендентами. Это рэпер Моргенштерн, блогер Даня Милохин, актеры Павел Прилучный и Милош Бикович.

Также в Сети обсуждают участие в «Холостяке» рэпера и бизнесмена Тимати. По слухам, его расставание со второй супругой Анастасией Решетовой было как раз для того, чтобы попасть в шоу.

Шоу «Холостяк» выйдет на ТНТ весной 2021 года. По правилам проекта, главный герой, как правило состоятельный мужчина, выбирает себе спутницу жизни из 25 девушек. Он ходит с участницами на свидания и устраивает им испытания.

Ранее «Холостяками» были футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев, актер Илья Глинников, рэпер Егор Крид и стоматолог Антон Криворотов.