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Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников Абхазии и Южной Осетии, в проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку на эти цели Минфин заложил порядка 3,6 миллиардов рублей.

В следующем году на повышение доходов жителей непризнанных мировым сообществом республик Россия направит 1,2 миллиарда рублей, деньги потратят на индексацию зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих, следует из проекта закона.

Ранее по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака Минфину и Минэкономразвития поручили обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда бюджетников Абхазии и Южной Осетии.

Москва ежегодно выделяет безвозмездную помощь республикам. В 2021 году объем помощи и трансфертов Абхазии и Южной Осетии из российского бюджета увеличится до 13,76 миллиардов рублей. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.

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