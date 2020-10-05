Сериал «Эпидемия» выйдет на ТВ

Сериал «Эпидемия» покажут на ТВ-3 с 12 октября, сообщила пресс-служба телеканала. Экранизация романа «Вонгозеро» стала пророческой и получила высокую награду на Кинотавре.

Сюжет сериала рассказывает о случившейся в наши дни атаке неизвестного респираторного вируса, вызывающего быстрое поражение лёгких. Осознав масштабы пандемии, власти спешно закрывают города. Деньги теряют ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародеров, а те, кто еще вчера на дух не переносил друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить.

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Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и ее сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, посередине огромного озера, стоит охотничий домик, где они смогут начать все с нуля.

В сериале «Эпидемия», снятым по бестселлеру Яны Вагнер «Вонгозеро» режиссером Павла Костомарова, снялись Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецова, Анны Михалковой, Александра Яценко.

Сериал «Эпидемия» будет выходить на канале ТВ-3 с 12 октября с понедельника по четверг в 19.30.