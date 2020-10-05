Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»

Цифровая библиотека Билла Клинтона обнародовала стенограмму разговора американского президента с российским лидером Владимиром Путиным после гибели атомной подводной лодки «Курск» Баренцевом море.

Беседа президентов России и США состоялась в сентябре 2000 года, при этом опубликованные документы ранее имели гриф «секретно». В разговоре Путина признался Клинтону, что власти не могли раскрыть все подробности трагедии родным экипажа.

«Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что пока не знает, смогут ли они вытащить тела погибших, так как в Балтийском море много трески и на костях попросту может не остаться плоти. «Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху», — добавил он.

В ответ Билл Клинтон выразил президенту России сочувствие и предположил, что российские президент столкнулся с критикой. Путин подчеркнул, что он чувствовал бессилие, хорошего выбора у него не было.

«Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы», — сказал Путин.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 человек, находившиеся на борту. Власти официально объявили о гибели моряков «Курска» только 22 августа.