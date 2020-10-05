НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»

Источник:
«Медуза»
476 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Цифровая библиотека Билла Клинтона обнародовала стенограмму разговора американского президента с российским лидером Владимиром Путиным после гибели атомной подводной лодки «Курск» Баренцевом море.

Беседа президентов России и США состоялась в сентябре 2000 года, при этом опубликованные документы ранее имели гриф «секретно». В разговоре Путина признался Клинтону, что власти не могли раскрыть все подробности трагедии родным экипажа.

«Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что пока не знает, смогут ли они вытащить тела погибших, так как в Балтийском море много трески и на костях попросту может не остаться плоти. «Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху», — добавил он.

В ответ Билл Клинтон выразил президенту России сочувствие и предположил, что российские президент столкнулся с критикой. Путин подчеркнул, что он чувствовал бессилие, хорошего выбора у него не было.

«Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы», — сказал Путин.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 человек, находившиеся на борту. Власти официально объявили о гибели моряков «Курска» только 22 августа.

Еще по теме
Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии»
Врач оценил состояние Трампа
Премьер Армении обратился к нации
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Сибирь 05.10.2020 17:48
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Сибирь 05.10.2020 17:12
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Сибирь 05.10.2020 16:30
Подросток в Кузбассе вдохнул бензин и умер
Сибирь 05.10.2020 15:37
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
22194
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6346
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3613
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
3385
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.