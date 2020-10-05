НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Неделя в Новосибирской области будет холодной и снежной

Источник:
Sibnet.ru
379 1
Фото: © Sibnet.ru

Ближайшие дни в Новосибирске и области будут прохладными, вероятен мокрый снег, за городом может даже установиться временный снежный покров, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ожидается погода с осадками в ближайшие трое суток, осадки разной интенсивности в виде дождя, ночью возможен мокрый снег», – рассказала собеседница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПредзимье придет в регионы Сибири

По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер силой до 10-11 метров в секунду. Ночами будет чуть ниже нуля градусов. В дневные часы – от нуля до +4 градусов.

«Над нами сохраняется холодная воздушная масса из северных широт, из районов Норильска, Салехарда. Эта масса с осадками в виде снега, по области возможно установление временного снежного покрова», – добавила Виноградова.

Еще по теме
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Завод под Омском закрыли из-за вредных выбросов
Ясная погода с заморозками установится в Восточной Сибири
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Сибирь 05.10.2020 17:48
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Сибирь 05.10.2020 17:12
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Сибирь 05.10.2020 16:30
Подросток в Кузбассе вдохнул бензин и умер
Сибирь 05.10.2020 15:37
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
22194
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6346
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3613
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
3385
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
56
Путин взялся спасать лес
42
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
42
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25