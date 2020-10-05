Неделя в Новосибирской области будет холодной и снежной

Ближайшие дни в Новосибирске и области будут прохладными, вероятен мокрый снег, за городом может даже установиться временный снежный покров, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ожидается погода с осадками в ближайшие трое суток, осадки разной интенсивности в виде дождя, ночью возможен мокрый снег», – рассказала собеседница.

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По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер силой до 10-11 метров в секунду. Ночами будет чуть ниже нуля градусов. В дневные часы – от нуля до +4 градусов.

«Над нами сохраняется холодная воздушная масса из северных широт, из районов Норильска, Салехарда. Эта масса с осадками в виде снега, по области возможно установление временного снежного покрова», – добавила Виноградова.