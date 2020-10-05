Асеев заявил об абсурдности обвинений в незаконной приватизации

Бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев заявил, что все обвинения следователей о незаконной приватизации коттеджа в элитной части Академгородка в отношении него абсурдны, говорится в письме, поступившем в СМИ.

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении Асеева за незаконную приватизацию коттеджа и якобы подделку подписи дочери, на которую дом и оформлен. Ущерб бюджету РФ составил около 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год), сообщило ведомство.

Асеев в письме, которое разослал в СМИ, сообщил, что лично о возбуждении уголовного дела официально не уведомлен и со следователем не встречался. Также он отметил, что приватизировал коттедж не по своему желанию, а по решению президиума СО РАН, который таким образом «поощрял» талантливых ученых.

«Еще более абсурдными представляются сообщения о том, что в результате приватизации коттеджа бюджету Российской Федерации причинен ущерб… Приватизация коттеджей в Новосибирском Академгородке, как указывалось выше, произведена в соответствии со статьей 4 Закона о приватизации, по решению Правительства РФ», — написал Асеев.

Он также отметил что не подделывал подпись дочери, а также сообщил, что коттедж его единственное жилье.

«По сложившейся с советских времен традиции, после предоставления коттеджа Асеев А. Л. безвозмездно передал в собственность Российской Федерации с закреплением права оперативного управления за СО РАН принадлежащую ему и его жене четырехкомнатную квартиру, и что в результате этого в настоящее время коттедж является как для Асеева А. Л., так и для членов его семьи единственным местом жительства», — отмечается в письме.