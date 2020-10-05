Подросток-водитель погиб в ДТП в Томской области

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Школьник – водитель мопеда погиб в Томской области в понедельник, он не справился с управлением и врезался в столб, сообщило ГУ МВД по региону.
По информации полиции, смертельная авария произошла в селе Куяново Первомайского района Томской области в ночь на понедельник.
«15-летний подросток, управляя скутером Racer, не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач. Несовершеннолетний мопедист управлял транспортным средством без мотошлема», – сказано в сообщении.
Подросток погиб на месте происшествия. У него не было прав на управление мопедом – их можно получить только с 16 лет.