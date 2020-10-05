Завод под Омском закрыли из-за вредных выбросов

Минприроды Омской области приостановило работу асфальтобетонного завода в посёлке Горячий Ключ из-за вредных выбросов.

Мобильная лаборатория зафиксировала превышение бенз(а)пирена и взвешенных веществ на границе санитарной зоны предприятия ИП Петросяна, занимающегося изготовлением асфальтобетонной смеси в посёлке Горячий Ключ Омского района.

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«Отбор проб непосредственно от источника показал превышение фактического количества выбрасываемых загрязняющих веществ: бенз(а)пирена, оксида углерода и взвешенных веществ», – говорится в сообщении.

В отношении предпринимателя составили административные протоколы. Кроме того, Следственный комитет на основании информации Минприроды возбудил уголовное дело о загрязнении воздуха.

Выяснилось, что Петросян не уменьшил выбросы в период неблагоприятных метеоусловий, не разработал нормативы допустимых выбросов и не учёл пылегазоочистное оборудование в инвентаризации источников выбросов. Работа завода приостановлена.