Volvo запатентовала салон с перемещающимся рулем

Volvo придумала салон, в котором руль свободно перемещается между сидениями, патент зарегистрирован в США и предназначается для машин, оснащенных автопилотом.

Руль используют электронную систему управления «по проводам», он закреплен на специальном рельсе и свободно передвигается по всей ширине передней панели. Вместе с этим предполагается использование нескольких сенсорных накладок на панелях пола, активизирующихся соответственно положению руля, описывается устройство на форуме покупателей электрокаров Rivian.

Фото: © rivianownersforum.com

Для такого салона придумано два варианта приборной панели. В первом случае это сплошной дисплей во всю ширину, на который можно вывести необходимые показания в зависимости от положения водителя. Во втором — небольшой экран, закреплённый на рулевой колонке и перемещающийся вместе с ней.

Пока технологию Volvo с электронным съёмным рулем нельзя применить на серийных автомобилях по соображениям безопасности — системы рулевого управления без механической связи с колёсами объявлены вне закона.