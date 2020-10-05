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Volvo запатентовала салон с перемещающимся рулем

Источник:
Sibnet.ru
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Volvo придумала салон, в котором руль свободно перемещается между сидениями, патент зарегистрирован в США и предназначается для машин, оснащенных автопилотом.

Руль используют электронную систему управления «по проводам», он закреплен на специальном рельсе и свободно передвигается по всей ширине передней панели. Вместе с этим предполагается использование нескольких сенсорных накладок на панелях пола, активизирующихся соответственно положению руля, описывается устройство на форуме покупателей электрокаров Rivian.

Фото: © rivianownersforum.com

Для такого салона придумано два варианта приборной панели. В первом случае это сплошной дисплей во всю ширину, на который можно вывести необходимые показания в зависимости от положения водителя. Во втором — небольшой экран, закреплённый на рулевой колонке и перемещающийся вместе с ней.

Пока технологию Volvo с электронным съёмным рулем нельзя применить на серийных автомобилях по соображениям безопасности — системы рулевого управления без механической связи с колёсами объявлены вне закона.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.