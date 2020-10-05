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BadComedian посмеялся над откровенными ролями Асмус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Китобой»

Видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) вспомнил скандальную роль Кристины Асмус в «Тексте» и посмялся, что вскоре она опять предстанет в кино в откровенном образе.

BadComedian в обзоре на YouTube-каналеответил на вопросы подписчиков. Говоря о фильме «Текст», он признался, что не посмотрел картину, зато прочитал книгу.

«Книжка читается нормально, потому что параллельно представляешь все эти скандалы с фильмом "Текст". Книжка как комедия идет: ты знаешь, что будет дальше. Дальше Асмус, этот вот скандал идет. Ну, ничего, сейчас у Асмус другой фильм выходит, где она веб-модель», — сказал Евгений Баженов, завершив комментарий жестом «класс!» (большой палец вверх).

Кристина Асмус оскандалилась после выхода фильма «Текст», где снялась в откровенной сексуальной сцене. Зрители осудили замужнюю на тот момент актрису, посчитав эпизод в кино буквальной изменой мужу Гарику Харламову.

Асмус в интервью признавалась, что ей очень тяжело удалось пережить критику в свой адрес и пообещала больше не принимать предложений в кино, где ей пришлось бы раздеваться. Тем не менее в 2020 году выйдет фильм «Китобой», где Асмус исполнила роль веб-модели. Судя по трейлеру, актриса снова будет обнажаться в кадре.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.