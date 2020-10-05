BadComedian посмеялся над откровенными ролями Асмус

Видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) вспомнил скандальную роль Кристины Асмус в «Тексте» и посмялся, что вскоре она опять предстанет в кино в откровенном образе.

BadComedian в обзоре на YouTube-каналеответил на вопросы подписчиков. Говоря о фильме «Текст», он признался, что не посмотрел картину, зато прочитал книгу.

«Книжка читается нормально, потому что параллельно представляешь все эти скандалы с фильмом "Текст". Книжка как комедия идет: ты знаешь, что будет дальше. Дальше Асмус, этот вот скандал идет. Ну, ничего, сейчас у Асмус другой фильм выходит, где она веб-модель», — сказал Евгений Баженов, завершив комментарий жестом «класс!» (большой палец вверх).

Кристина Асмус оскандалилась после выхода фильма «Текст», где снялась в откровенной сексуальной сцене. Зрители осудили замужнюю на тот момент актрису, посчитав эпизод в кино буквальной изменой мужу Гарику Харламову.

Асмус в интервью признавалась, что ей очень тяжело удалось пережить критику в свой адрес и пообещала больше не принимать предложений в кино, где ей пришлось бы раздеваться. Тем не менее в 2020 году выйдет фильм «Китобой», где Асмус исполнила роль веб-модели. Судя по трейлеру, актриса снова будет обнажаться в кадре.