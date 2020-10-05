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Ясная погода с заморозками установится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Ясная погода установится на большей части в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на неделе. Местами ожидаются небольшой мокрый снег и снег, а по ночам заморозки, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -3… -8 градусов, местами до +4 градусов. Днем +5… +10 градусов, местами 0… -5 градусов.

По Бурятии малооблачная погода, в большинстве районов без осадков. По некоторым районам небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -2… -7 градусов, местами -11… -16. Днем +9… +14, по северным районам +2… +7 градусов.

По Иркутской области в большинстве районов без осадков, в некоторых районах небольшой мокрый снег и снег. Ветер западный с порывами до 14, а в среду до 20 метров в секунду. Температура ночью +1… -4, местами до -9. Днем +4… +9, при облачной погоде -2… +3 градуса.

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