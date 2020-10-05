Учителей Забайкалья поблагодарили за работу за небольшие деньги

Вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер в ходе оперативного совещания в правительстве в понедельник поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что работают за небольшие деньги.

«Огромное спасибо, что они, в общем-то, за небольшие деньги вкладывают в наших детей всех себя, свою душу, свое сердце. Поэтому от всех нас поздравляем уважаемых педагогов, уважаемых учителей с Днем учителя. Желаем терпения, крепкого здоровья, самоотдачи и новых успехов», — цитирует Кефера «Чита.ру».

День учителя считается международным праздником, но в разных странах отмечается в разные даты. В России учителя отмечают профессиональный праздник 5 октября. В Советском Союзе впервые отметили день, посвященный труду педагогов в 1965 году. А международным его признали в ЮНЕСКО в 1994 году.