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Учителей Забайкалья поблагодарили за работу за небольшие деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер в ходе оперативного совещания в правительстве в понедельник поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что работают за небольшие деньги.

«Огромное спасибо, что они, в общем-то, за небольшие деньги вкладывают в наших детей всех себя, свою душу, свое сердце. Поэтому от всех нас поздравляем уважаемых педагогов, уважаемых учителей с Днем учителя. Желаем терпения, крепкого здоровья, самоотдачи и новых успехов», — цитирует Кефера «Чита.ру».

День учителя считается международным праздником, но в разных странах отмечается в разные даты. В России учителя отмечают профессиональный праздник 5 октября. В Советском Союзе впервые отметили день, посвященный труду педагогов в 1965 году. А международным его признали в ЮНЕСКО в 1994 году.

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Павел Мошков

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korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.

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VAZem

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andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение