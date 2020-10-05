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Роспотребнадзор Забайкалья попросил о закрытии ночных клубов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники Роспортебнадзора в Забайкалье проверили работу ночных клубов и выявили нарушения эпидемиологического режима. Медики попросили закрыть ночные клубы и дискотеки, и в целом запретить массовые сборы, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В Забайкальском крае предлагается ограничить работу ночных клубов, сократить время работы общепита до 24.00, запретить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50.

«На прошлой неделе мы провели несколько рейдов ... В ночное время проверяли ночные клубы и организации общественного питания. Сегодня мы направили наше предложение по приостановлению работы ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов сроком на 14 дней, как минимум», — сказала главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа.

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На большинстве объектов не соблюдаются никакие ограничительные мероприятия, добавила она. Поэтом, по ее словам, также необходимо ограничить время работы общепита до 24.00. 

«Все-таки вносим предложение об ограничении мероприятий с численностью до 50 человек. Все деловые встречи также предлагаем максимально проводить в дистанционном режиме», — резюмировала главный санитарный врач.

Роспотребнадзор и министерство здравоохранения края напомнили, что в Забайкалье сохраняется строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Важно придерживаться «социальной дистанции».

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