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Большинство в России не захотели ставить прививку от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство жителей России не готовы привиться от коронавируса, при этом они считают, что вакцинация должна быть добровольной, следует из опроса «Единой России».

Привиться от коронавируса готовы 23% респондентов. Не готовы к вакцинации 73%. 4% участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна, приводит РИА Новости результаты опроса.

Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. 7% респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех.

Вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов, и только 13% хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63% опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное — ее эффективность.

Более половины граждан (52%) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37%, однако, с ними не согласились. Не верят в существование коронавирусной инфекции 11% россиян.

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