Большинство в России не захотели ставить прививку от коронавируса

Большинство жителей России не готовы привиться от коронавируса, при этом они считают, что вакцинация должна быть добровольной, следует из опроса «Единой России».

Привиться от коронавируса готовы 23% респондентов. Не готовы к вакцинации 73%. 4% участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна, приводит РИА Новости результаты опроса.

Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. 7% респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех.

Вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов, и только 13% хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63% опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное — ее эффективность.

Более половины граждан (52%) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37%, однако, с ними не согласились. Не верят в существование коронавирусной инфекции 11% россиян.