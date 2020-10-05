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Детский сад загорелся в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Здание детского сада загорелось в Томске в понедельник, детей и сотрудников эвакуировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

По информации МЧС, пожар в здании детского сада №2 на улице Тимакова начался в понедельник в 7.20 по местному времени (3.20 мск).

«Пожару автоматически был присвоен третий ранг сложности. Первое подразделение прибыло на место через пять минут. В одном из кабинетов на втором этаже горел подоконник», – сказано в сообщении.

Так как пожар начался рано, в детском саду было 10 сотрудников, а также трое детей и трое взрослых. Всех эвакуировали. Возгорание быстро ликвидировали, на месте работали 37 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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Павел Мошков

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