Певица Наргиз предпочла Гитлера Фадееву

Певица Наргиз в одном из шоу на YouTube-канале, выбирая между Адольфом Гитлером и продюсером Максимом Фадеевым, предпочла первого, оскорбив российский шоу-бизнес.

Наргиз приняла участие в YouTube-шоу «День со звездой». В процессе беседы ведущий Денис Ковалев предложил певице выбрать одного из двух предложенных людей, который ближе ей по духу.

Среди пар оказались зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и рэпер Моргенштейн, блогер Юрий Дудь и телеведущий Владимир Соловьев, рэпер Баста и мэр Москвы Сергей Собянин. Из этих пар она выбрала Медведева, Дудя и Басту.

Когда выбор встал между немецким фюрером Адольфом Гитлером и ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, Наргиз выругалась и предпочла Гитлера.

Случившееся возмутило продюсера Иосифа Пригожина. «Как можно сравнивать композитора Максима Фадеева с Гитлером? Их обоих нужно привлечь к уголовной ответственности. То, чем они занимаются, называется пропаганда фашизма», — сказал он изданию «НьюИнформ».

На самом деле выбор Наргиз был предсказуем. Летом 2019 года певица со скандалом покинула продюсерский центр Фадеева. В своих интервью она не раз называла бывшего «друга» тираном, а сам лейбл — сектой.