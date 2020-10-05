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Школьников Бурятии отправили на домашнее обучение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьники в Бурятии две недели будут обучаться дома из-за осложнения эпидемиологической ситуации в республике, сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

На 14 дней общеобразовательные организации городов Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозерска, а также поселков Курумкан, Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй и на всей территории Иволгинского района переходят на дистанционную форму обучения.

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Решение о переводе школ на дистанционное обучение в Бурятии принял республиканский оперативный штаб. «С огромной нагрузкой работает система здравоохранения. Нам необходимо сейчас помочь медикам, и хотя бы на такой период снизить нагрузку на них», — объяснил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, пока дети находятся дома, значительно снизится объем работы по противоэпидемическим мероприятиям в школах, отслеживанию контактных лиц, организации медицинской помощи.

По данным оперштаба на понедельник, за сутки в Бурятии зарегистрировали 89 новых случаев COVID-19. За весь период распространения коронавирусной инфекции в республике зарегистрирован 7271 случай, из которых 4333 — в городе Улан-Удэ.

Тема: Распространение коронавируса
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