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Красноярскую технологическую долину создадут за три года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минэкономразвития России подготовило о создании Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Красноярском крае на основании заявки от региона, это будет «Красноярская технологическая долина», сообщает пресс-служба ведомства.

Шесть потенциальных компаний-резидентов намерены инвестировать более 6,6 миллиарда рублей в течение трех лет и создать не менее 1,7 тысяч рабочих мест. На территории долины планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения.

«Создание Особой экономической зоны в Красноярском крае является одним из ключевых мероприятий в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы. ОЭЗ позволит создать комплекс перерабатывающих производств на основе имеющегося потенциала региона для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил замминистра экономического развития Сергей Галкин.

В России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 миллиардов рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 40 тысяч новых рабочих мест.

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Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение