Красноярскую технологическую долину создадут за три года

Минэкономразвития России подготовило о создании Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Красноярском крае на основании заявки от региона, это будет «Красноярская технологическая долина», сообщает пресс-служба ведомства.

Шесть потенциальных компаний-резидентов намерены инвестировать более 6,6 миллиарда рублей в течение трех лет и создать не менее 1,7 тысяч рабочих мест. На территории долины планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения.

«Создание Особой экономической зоны в Красноярском крае является одним из ключевых мероприятий в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы. ОЭЗ позволит создать комплекс перерабатывающих производств на основе имеющегося потенциала региона для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил замминистра экономического развития Сергей Галкин.

В России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 миллиардов рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 40 тысяч новых рабочих мест.