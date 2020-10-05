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Высмеянная Ургантом депутат Пинус отправит ему барана, козла и петуха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иван Ургант высмеял в своём шоу депутата из Новосибирска Наталью Пинус, которая попросила подписчиков подарить ей печь для керамики за 100 тысяч рублей. В ответ на это Пинус слепила для Первого канала свистульки барана, козла и петуха.

На свой День рождения в сентябре Пинус опубликовала в соцсетях пост, в котором попросила подписчиков перечислить ей денег на муфельную печь для обжига керамики стоимостью около 100 тысяч рублей. Публикация возмутила новосибирцев, но нужную сумму быстро собрали. Ситуацию высмеяли в шоу «Вечерний Ургант» – Пинус предложили слепить свистульки и раздать избирателям, чтобы те могли подзывать депутатов.

«Спасибо Вам за рассказ обо мне в Вашей передаче. Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект. В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталёва и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется. Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла», – написала Пинус в соцсетях (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Депутат сообщила, что планирует отправить на Первый канал посылку в начале этой недели и приложить к ней письмо. Подписчики Пинус в соцсетях поддержали её идею.

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