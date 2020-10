Little Big раскритиковали за кавер к фильму «Борат 2»

Поклонники группы Little Big осудили музыкантов за кавер-версию «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», созданную специально для трейлера кинофильма «Борат 2».

Группа Little Big сообщила о создании каверадля второй части «Бората» в социально сети «В Контакте», подкрепив запись трейлером комедии.

Поклонников питерских музыкантов расстроила такая новость. Little Big упрекнули в том, что они «опустились» до кавера и связались с создателями фильма с сомнительной репутацией.

Фильм «Барат 2» продолжает рассказ о приключениях казахского журналиста Бората Сагдиева. После выхода предыдущей картины он стал звездой. Теперь Борат выдает себя за других людей, чтобы брать интервью у известных личностей.

Автором сценария и исполнителем главной роли стал комик Саша Барон Коэн. Полное название фильма звучит так: «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана». Премьера фильма состоится 23 октября.