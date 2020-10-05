СК проверит данные об избитом младенце в Новосибирской области

Следователи проверяют данные из больницы об избитом двухмесячном младенце в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи проверяют информацию, из которой следует, что в Черепановском районе в больницу был доставлен двухмесячный ребенок, у которого врачи диагностировали асфиксию и множественные побои на лице, организована доследственная проверка.

Мать утверждает, что ребенок упал с дивана, она била его по щекам чтобы привести в чувство пока не приехали врачи, сообщали местные СМИ.