НАВЕРХ

СК проверит данные об избитом младенце в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
340 0
Фото: © Sibnet.ru

Следователи проверяют данные из больницы об избитом двухмесячном младенце в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи проверяют информацию, из которой следует, что в Черепановском районе в больницу был доставлен двухмесячный ребенок, у которого врачи диагностировали асфиксию и множественные побои на лице, организована доследственная проверка.

Мать утверждает, что ребенок упал с дивана, она била его по щекам чтобы привести в чувство пока не приехали врачи, сообщали местные СМИ.

Еще по теме
Подростки устроили погром на кладбище под Новосибирском
Детский сад загорелся в Томске
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
Мертвые животные на Камчатке попали на берег из-за шторма
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Большинство в России не готовы ставить прививку от коронавируса
•
«Кабриолет» Су-57 попал на видео
•
Женская сумка оказалась рассадником множества опасных микробов
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Подростки устроили погром на кладбище под Новосибирском
Сибирь 05.10.2020 12:44
Омский губернатор заразился коронавирусом
Сибирь 05.10.2020 12:33
Красноярец спустился вниз головой со скал на «Столбах». ВИДЕО
Сибирь 05.10.2020 12:29
Ясная погода с заморозками установится в Восточной Сибири
Сибирь 05.10.2020 12:15
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
21004
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6267
ГИБДД разъяснила спорный момент в непропуске пешеходов
4650
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3322
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Большинство в России не готовы ставить прививку от коронавируса
•
«Кабриолет» Су-57 попал на видео
•
Женская сумка оказалась рассадником множества опасных микробов
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
52
Путин взялся спасать лес
42
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
42
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25