Полмиллиона акул принесут в жертву ради вакцины от COVID-19

Полмиллиона акул могут быть убиты для производства вакцин от коронавируса COVID-19, подсчитали защитники акул из организации Shark Allies.

Один из компонентов некоторых потенциальных вакцин против COVID-19 — сквален, который вырабатывается в печени акул. Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline использует сквален в вакцинах от гриппа. Она намерена произвести миллиард доз этого соединения для потенциального использования в вакцинах от коронавируса, пишет газета Telegraph.

По подсчетам группы защитников акул Shark Allies, для вакцинации всех людей в мире одной дозой вакцины COVID-19, содержащей сквален, потребуется убить около 250 тысяч акул. Это число удваивается, если каждому человеку понадобится две прививки.

Но представитель компании GlaxoSmithKline заявил, что компания «привержена принципам охраны окружающей среды и по возможности изучает возможности использования альтернативных источников сырья».

GlaxoSmithKline разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с французской Sanofi. GSK предоставила технологию создания адъювантов (комплекс веществ для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном), хорошо зарекомендовавшую себя во время предыдущих пандемий. Sanofi — антиген COVID-19 на основе белка S-100, базирующийся на технологии рекомбинантной ДНК.