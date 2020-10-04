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«Кабриолет» Су-57 попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Полет российского истребителя пятого поколения Су-57 с открытой кабиной показан в ролике, посвященном 100-летию Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова — видео опубликовано на YouTube.

Программа тестов Су-57 включает в себя полет с открытым фонарем кабины — это необходимо, чтобы оценить поведение самолета и самочувствие летчика в ситуации, если крышку фонаря по той или иной причине сорвет.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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